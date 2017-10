MIS realiza Mostra de Cinema Russo em alusão aos 100 anos da revolução socialista de outubro

“A Mostra faz uma alusão aos 100 anos da revolução socialista russa, que deu origem à revolução industrial na Rússia, quando começou a produção cinematográfica naquele país”, diz o curador da Mostra, Gabriel Lima. “O cinema russo se difere em relação às escolas de vanguarda da Europa, a estética é muito poética e ao mesmo tempo experimental, com muita qualidade, um ritmo diferente e uma construção audiovisual mais inquietante e interessante”.

Gabriel é cineasta e produtor audiovisual formado pela Academia Livre de Cinema de São Paulo. Ele explica que o conceito narrativo que hoje se entende como universal foi criado pelo cinema russo. “O cinema era patrocinado pelo governo soviético, mas os artistas conseguiram desenvolver um senso crítico ao regime, sem deixar que o governo dominasse o conteúdo artístico”.

Para o curador, é importante exibir esse tipo de filme, pois são raridades e o objetivo é promover o intercâmbio cultural. “Como é um cinema de vanguarda, pode servir como referência artística para as pessoas”.

Dia 18/10 – (Quarta-Feira)

O encouraçado Potemkin (1925) – Direção Serguei Mikhailovich Eisenstein e Grigori Aleksandrov

Sinopse: Em 1905, na Rússia czarista, aconteceu um levante que pressagiou a Revolução de 1917. Tudo começou no navio de guerra Potemkin quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados, sendo que até carne estragada lhes era dada com o médico de bordo insistindo que ela era perfeitamente comestível. Alguns marinheiros se recusam em comer esta carne, então os oficiais do navio ordenam a execução deles. A tensão aumenta e, gradativamente, a situação sai cada vez mais do controle. Logo depois dos gatilhos serem apertados Vakulinchuk (Aleksandr Antonov), um marinheiro, grita para os soldados e pede para eles pensarem e decidirem se estão com os oficiais ou com os marinheiros. Os soldados hesitam e então abaixam suas armas. Louco de ódio, um oficial tenta agarrar um dos rifles e provoca uma revolta no navio, na qual o marinheiro é morto. Mas isto seria apenas o início de uma grande tragédia. Este filme esteve proibido pela censura facista portuguesa até 1974.

Dia 19/10 – Quinta-Feira

NOSTALGIA (1983) – Direção Andrei Tarkovsky

Sinopse: Jornada mística do poeta russo Andrei Gorchakov à Itália em busca de um novo modo de vida. Depois de três meses, viajando em companhia de Eugenia, uma atriz italiana, chegam a um pequeno vilarejo ao norte da Itália. Frustrado e deprimido por ainda não ter encontrado seu caminho, Gorchakov mergulha em seu passado, isolando-se em impenetrável silêncio. Mas ao encontrar Domenico (Erland Josephson), um velho lunático, assim chamado por seu estranho e solitário modo de viver, ele consegue compreender sua angústia e o segredo de sua própria Nostalgia. Primeiro filme feito fora da Rússia do cineasta e poeta Andrei Tarkovski.

Dia 20/10 – Sexta-Feira

A BALADA DO SOLDADO (1959) – Direção Grigori Tchoukhrai

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado do Exército Vermelho russo Alyosha Skvortsov recebe uma medalha por destruir dois tanques alemães, e a troca por uns dias de folga para visitar sua mãe. Durante sua jornada, o jovem militar enfrenta várias dificuldades, e conhece a bela Shura, por quem se apaixona.

