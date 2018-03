MIS oferece oficina para auxiliar nas inscrições ao edital da Fundação de Cultura

Cada uma será formada por seis membros, três titulares três suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sendo ambas nomeadas pelo presidente da FCMS - Divulgação

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), oferece oficinas na Capital e no interior para auxiliar os interessados e fazer suas inscrições para o edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de Curta Metragem, de Ficção ou Documentário. O edital foi aberto em 30 de janeiro, e o MIS tem recebido muitas solicitações de auxílio nas inscrições, daí a ideia da realização das oficinas.

Em Campo Grande será nesta terça-feira (6), às 9 horas, no MIS; em Dourados na sexta-feira (9.3); em Bonito, no dia 12 de março e em Corumbá no dia seguinte. A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição, basta comparecer no local e dia do evento. As oficinas vão auxiliar na elaboração de projetos audiovisuais, principalmente voltados ao Edital para produção de curta metragens, que está com inscrições abertas até dia 16 de março.

O edital vai selecionar três projetos que receberão apoio financeiro para sua completa produção. Serão contemplados apenas produtores audiovisuais atuantes no Estado, prestigiando a produção independente sul-mato-grossense de forma a fomentar o desenvolvimento da produção audiovisual local.

Os projetos avaliados devem ser inéditos, de curta metragem de ficção ou documentário. Podem contar – de forma total ou parcial – com técnicas de animação, sendo permitida a incursão experimental, com caráter de inovação de linguagem. Os filmes podem ter duração de 10 a 30 minutos. Em todos os casos, a matriz de captação deve ser em formatos digitais de alta definição (HD).

A seleção será realizada em duas etapas e por dois grupos com enfoques específicos: Comissão de Análise Documental e Comissão de Análise Técnica Meritória. Cada uma será formada por seis membros, três titulares três suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sendo ambas nomeadas pelo presidente da FCMS.

O edital está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Fundação de Cultura. Outras informações podem ser obtidas no MIS, que fica no Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559 3º andar Centro ou pelo telefone (67) 3316-9178.