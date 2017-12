MIS libera entrada gratuita para mostra de Renato Russo

O MIS estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A partir de 2 de janeiro, no entanto, o local retoma o funcionamento normal - Foto: UOL Entretenimento

A exposição sobre Renato Russo, em exibição no Museu de Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, terá entrada gratuita entre os dias 26 e 30 de dezembro.

A mostra reúne objetos pessoais, peças de vestuário, fotografias, discos, livros, manuscritos, instrumentos musicais, documentos escolares, desenhos, cartas de fãs, além de prêmios, fanzines e folhetos que externam toda a trajetória do vocalista da Legião Urbana.

Renato Russo ficará em cartaz até o dia 28 de janeiro. O MIS estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A partir de 2 de janeiro, no entanto, o local retoma o funcionamento normal.

Serviço:

Exposição 'Renato Russo'

Quando: de 26 a 30 de dezembro

Onde: Museu de Imagem e do Som - MIS - Avenida Europa, 158 - Jardim Europa - São Paulo

Horário: 10h às 21h (terça a sábado, permanência até as 22h); e 9h às 19h (domingos e feriados, permanência até as 20h).