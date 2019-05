MIS inicia nesta quinta projeto Os Sons do Museu em parceria com Curso de Música da UFMS

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) inicia nesta quinta-feira (09.05) a partir das 14 horas, o projeto os Sons do Museu, edição 2019. O objetivo é promover o contato de jovens estudantes de escolas públicas e particulares com linguagens musicais variadas e a diversificação de ações educativas do museu, abrindo espaço para profissionais da área da música.

Nesta quinta participam alunos do Sesc, Cecamp e E.E. Valdemir Barros da Silva. Antes das apresentações os estudantes recebem breves informações sobre o Museu da Imagem e do Som de MS, com visita orientada às exposições do museu. As apresentações dos artistas são gratuitas e com caráter de concerto didático, sendo as obras executadas na programação comentadas pelos músicos.

Nesta quinta estão no programa obras de Pixinguinha (Carinhoso), Tom Jobim (Eu sei que vou te amar), Gilberto Gil (Se eu quiser falar com Deus), Chico Buarque (Meu amor), Djavan (Oceano), Herctor Ayala (Guarânea), João Portaro (Quindim), Dilhermano Reis (Conversa de baiano – maracatu), Severino Araújo (Espinha de bacalhau) e José Leocárdio (Parquedista). Os músicos solistas serão: Ana Maria, André Terêncio, Anny Borges, Igor Luciano, Raissa Mayara, Mariana Cabral, Gilberto Pereira, Marlene Nigro, Mateus Crispim e Jéssica Castilho, com acompanhamento de Weslley Silveira e Larissa Brilhante (piano), Mariana Cabral (pandeiro), Evair Silva, André Terêncio, Helton Carvalho, Pedro Fattori e Luiz Carlos (violão) e Henrique Lourenço (contrabaixo acústico).

Para o responsável pelo projeto, Pieter Rahmeier, e para o coordenador, Rodrigo Gustavo Penha, “Os Sons do Museu” proporciona o encontro dos jovens com músicos eruditos e populares e oportuniza o início do aprendizado das linguagens musicais, por meio de apresentações didáticas que irão ampliar o conhecimento de cada um, funcionando como estímulo para que a curiosidade no universo musical seja despertada.

Os projetos educativos dos museus têm entre seus objetivos a mediação entre a sociedade e o universo cultural que a cerca, tornando cada vez mais recorrente o contato da população, especialmente crianças e jovens em idade escolar, com expressões artísticas nas suas mais diversas linguagens.

“O museu, como espaço paralelo à educação formal, pode contribuir significativamente com o ensino, pois ele pode ser visto como um lugar estimulante e aberto. Assim, o museu assume o papel como um meio singular de troca cultural, onde as experiências se materializam para o enriquecimento e desenvolvimento na compreensão de conhecimentos”, esclarece Marinete Pinheiro, coordenadora do MIS.

O Projeto Os Sons do Museus acontece na primeira quinta-feira de cada mês, às 14 horas, na Cinemateca do Museu da Imagem e do Som de MS, com acompanhamento da equipe do Programa de Ação Educativa do MIS e dos professores e/ou responsáveis pelo grupo. O evento também é aberto ao público em geral.

Professores interessados na participação dos alunos no projeto podem agendar com a equipe de Ação Educativa do MIS. O Museu da Imagem e do Som fica na no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Telefone: (67) 3316 -9178. E-mail: mis.de.ms@gmail.com / mis@fcms.ms.gov.br

Foto: Arquivo FCMS