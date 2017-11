MIS exibe curtas que resgatam cultura e lutas de comunidades negras

Campo Grande (MS) – Celebrando o Dia da Consciência Negra (que é comemorado em todo o país em 20 de novembro), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realiza nesta segunda-feira (20.11), por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS), exibições de curtas-metragens que abordam a história, memória, origens e a valorosa cultura das comunidades negras do Brasil. As exibições são gratuitas.

Os filmes serão exibidos em duas sessões (manhã e tarde) e terão como plateia duas turmas no Instituto Mirim de Campo Grande. Logo após as apresentações, está marcado um debate com o subsecretário de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania, Leonardo de Oliveira Melo, e com o artista plástico e gestor da Fundação de Cultura, Galvão Pretto. Confira os filmes que serão exibidos:

Mata…Céu… e Negros

Direção: Claudia Aguirre

Duração18’47”

O documentário pretende resgatar parte da memória dos poucos descendentes negros da região de Antônio Carlos, localidade próxima a Florianópolis, ainda segregados em algumas comunidades do município e que em outros tempos constituíram a maioria da população, quando as fazendas locais produziam com mão de obra escrava.

Tia Eva

Direção: Ana Carla Pimenta e Vânia Lúcia Duarte

Duração:6”08”

Retrato de Tia Eva, ex-escrava que chegou em Campo Grande em 1905, época da formação da cidade, na visão de seus descendentes que lutam para manter viva as origens e as tradições de uma comunidade quilombola.

Do Meu Lado

Direção: Tarcísio Lara Puiati

Duração:14 min

As vidas de duas vizinhas, uma umbandista e uma protestante, começam a se cruzar quando uma infiltração abre um buraco na parede que divide suas casas.

O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar, Centro. Telefones: (67) 3316-9178 ou (67) 3316-9141. A entrada é franca.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação