MIS e Instituto Mamede realizam a Semana do Meio Ambiente com live

O Museu da Imagem e do Som e o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo realizam a partir desta sexta-feira (05.06) a Semana do Meio Ambiente. O evento vai acontecer de forma virtual por meio da plataforma Zoom e homenageará as mulheres observadoras de aves. O público vai acompanhar ainda a live “O protagonismo feminino na pesquisa e observação de aves: do Sertão ao Fim do Mundo” em parceria com o WWF/Brasil e do Coletivo Cunhataí Guyrá de Mulheres Observadoras de Aves do MS. A live acontecerá no dia 15 de junho às 14h e conta com a participação de pesquisadoras e observadoras de aves como Martha Argel, Maristela Benites, Maiara Vissoto, Jéssica Menq e Maria Regina Silva, com a mediação de Júlia Boock e Simone Mamede.

“É importante a inserção da mulher em todos os contextos de produção, como a científica. Na biologia de campo, a exemplo da ornitologia, ainda é um universo dominado pelo gênero masculino e precisamos mostrar que há várias mulheres atuando nessa seara também. Por isso a oportunizar esses espaços de fala é importante para tornar conhecidos vários trabalhos, valorizá-los e inspirar outras mulheres para que percebam que podem estar e atuar onde quiserem”, explicou a pesquisadora Maristela Benites.

Há 4 anos o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo tem uma parceria com o Museu da Imagem e do Som do Mato Grosso do Sul em várias ações socioambientais, chamando a atenção pública para a conservação, a valorização e o reconhecimento da biodiversidade do Mato Grosso do Sul, por meio da imagem e do som. Dessa parceria destaca-se a importância do reconhecimento do meio ambiente enquanto elemento inspirador da cultura e das práticas de sustentabilidade. “Isso fortalece a construção de uma sociedade mais justa, consciente e sustentável tendo como princípios a educação ambiental e o respeito à diversidade e manifestações de vida”, disse a pesquisadora Simone Mamede.

Os participantes do evento também poderão visitar uma galeria de fotos virtual no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br e publicações de fotos de aves e mulheres nas redes sociais. “A paixão pela fotografia e pela natureza tem motivado muitas mulheres a fotografarem aves. Em grupos ou até mesmo sozinhas, essas observadoras de aves têm unido em uma única ação, a arte fotográfica com a maravilha do nosso meio ambiente. Além de divulgar a beleza das aves, vale ressaltar que a junção da ornitologia com a fotografia promovem a conservação das espécies”, destacou a presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro.