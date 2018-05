Miranda Kerr dá à luz seu segundo filho, Hart

Miranda Kerr é mãe pela segunda vez. De acordo com o TMZ, a modelo deu a luz seu segundo filho, o menino Hart, na última segunda-feira, 7. A criança nasceu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O bebê é fruto do relacionamento com Evan Spiegel, fundador do Snapchat. A gravidez foi anunciada em novembro de 2017 pela revista People. O casal oficializou a união em maio daquele ano, numa cerimônia reservada aos amigos mais próximos.

A modelo já é mãe de Flynn, de sete anos, cujo pai é o ex-marido Orlando Bloom.