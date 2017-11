Millie Bobby Brown diz ser parcialmente surda

Quem acompanha a atriz mirim Millie Bobby Brown na série Stranger Things, da Netflix, e em suas performances cantando e cativando a plateia em vários programas de televisão, ficou surpreso ao descobrir que ela possui um problema de audição em um dos ouvidos, que a faz ser parcialmente surda.

Ela revelou à revista Variety que nasceu com uma perda de audição parcial que progrediu ao longo do tempo, por isso ela não consegue se ouvir completamente. Mas isso não a impediu de se tornar uma personalidade.

"Eu simplesmente comecei a cantar. Se soo mal, não ligo porque estou fazendo o que amo", contou Millie.

Ela também revelou como entrou no mundo das artes cênicas, uma vez que nunca treinou profissionalmente para isso. "Eu sei que soa estranho, mas uma vez que eu acho algo que eu queira fazer, ninguém pode me impedir. Foi assim com atuação e aqui estou eu", disse.

Millie ainda deixou um recado para os seus fãs: "Você não precisa ser bom no canto. Você não precisa dançar ou atuar bem. Se você gosta de verdade, então faça. Ninguém deveria poder te impedir."