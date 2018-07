Miley Cyrus surpreende fãs e deleta todas fotos de sua conta no Instagram

A cantora Miley Cyrus deletou todas fotos de seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 12. Além de ter ficado com as publicações zeradas, ela também incluiu apenas um fundo preto como foto de seu perfil, que conta hoje com 76,2 milhões de seguidores.

Nas redes sociais, a maior parte dos fãs especula que se trate de uma estratégia para chamar atenção antes de anunciar o lançamento de um novo trabalho, apesar de nada ter sido confirmado pela cantora até o momento.

Em seu Twitter e Facebook, também foram colocadas fotos de capa e de perfil pretas, apesar de as postagens terem sido mantidas. "Miley apagando fotos do instagram. Ela vai lançar algo em um futuro próximo. Eu tô sentindo", comentou um usuário do Twitter.