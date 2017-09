Os fãs de Miley Cyrus estão ansiosíssimos pelo Younger Now, novo álbum da cantora, que será lançado no dia 29 deste mês. Mas para não deixar os fãs sem novidades, a artista lançou nesta quinta-feira, 21, Week Without You, quarta música do CD a ser divulgada.

A cantora está fazendo uma contagem regressiva em seu Instagram em que mostra, todos os dias, um trecho de uma música do álbum.

Recentemente, a cantora revelou que já está trabalhando em músicas para seu próximo álbum.

