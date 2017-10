Miley Cyrus envia mensagem a fã que foi ferida no ataque a tiros de Las Vegas

Katrina Hannah, uma fã de Miley Cyrus que ficou feria no ataque a tiros em Las Vegas recebeu uma grande surpresa na última terça-feira, 17. A cantora enviou uma bela mensagem em vídeo para a jovem fã. O ataque deixou 59 mortos e mais de 500 feridos.

"Oi Katrina, aqui é a Miley. Eu ouvi muitas pessoas maravilhosas falarem de você. Seu nome chegou a mim através de muitos amigos e de alguns competidores do The Voice. Eles disseram que você é uma grande fã e eu queria que você soubesse que estou pensando em você o tempo todo", disse Miley.

"Eu estou te enviando desejos de melhoras e paz para você, sua família e seus amigos. Eu espero que você se sinta bem logo e quero que saiba que você vai ficar sempre no meu coração e na minha mente. Nos vemos por aí", concluiu.

Katrina viu a mensagem enquanto estava na cama do hospital e começou a chorar quando ouviu Miley. A jovem foi atingida por dois tiros, um no ombro e um no pescoço, mas agora sua condição é estável e ela está melhorando a cada dia.