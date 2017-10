Michelle Williams revela que teve depressão quando cantava no Destiny's Child

Na última quarta-feira, 18, Michelle Williams, ex-integrante do Destiny's Child, foi convidada do programa The Talk, da CBS. Durante a entrevista, a artista revelou que teve depressão na adolescência, enquanto cantava no grupo.

"Inicialmente, eu pensei que era um sofrimento normal do crescimento, eu pensava: 'estou virando uma mulher'. Eu sofri muito entre entre meus 13 e 15 anos. Naquela época, eu não sabia como isso se chamava", falou Michelle.

Seu sofrimento era ainda mais incompreendido porque ela estava em um grupo de sucesso e não tinha do que reclamar. "Eu, em um dos grupos femininos de maior venda de todos os tempos, sofrendo de depressão. Quando eu falei sobre isso para o nosso empresário na época, ele falou: 'Vocês acabaram de assinar um acordo multimilionário e vão entrar em turnê. Que raios de motivo você tem para ficar depressiva?' Então eu pensei que só estava cansada", disse.

A depressão ficou tão séria que ela chegou ao ponto de "pensar em se suicidar", por se considerar um "peso" para as outras pessoas. "Eu fiquei em um momento tão escuro e pesado porque, às vezes, você pensa: 'Eu sou a provedora, eu cuido das pessoas. Eu não deveria estar me sentindo assim. O que eu faço?'. E eu queria sair daquilo", relembra.

Felizmente, Michelle garante que ela superou a depressão. "Acabou, é passado, estou livre", disse a cantora.