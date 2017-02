Michelle Obama será convidada em 'MasterChef Junior' norte-americano

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, será uma das personalidades convidadas da versão norte-americana do MasterChef Junior, como mostrou o primeiro episódio da quinta temporada exibido na sexta-feira, 10.

Com a saída do chef e jurado Graham Elliot, o programa optou por fazer uma rotação de juízes convidados. Além de Michelle, os Muppets e a apresentadora Marta Stewart também julgarão os pequenos, segundo informações do Los Angeles Times.

Durante o governo Obama, Michelle encampou campanhas para a alimentação saudável e contra a ingestão de junkie food, sobretudo em escolas. Em uma delas, a então primeira-dama viralizou na internet com o vídeo "Turnip (nabo) for what?", uma paródia do meme "turn down for what?".

