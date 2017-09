Michelle Obama se veste como Beyoncé para celebrar aniversário da cantora

Beyoncé, que completa 36 anos nesta segunda-feira, 4, está recebendo homenagens de diversas personalidades que resolveram se produzir como a cantora norte-americana.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama é uma delas, ao lado da tenista Serena Williams e da ex-companheira de Beyoncé no Destiny's Child Kelly Rowland. Blue Ivy, filha da cantora, Tina Knowles, sua mãe, Gloria Carter, sua sogra, e Hattie White, avó de Jay-Z, marido da artista, também apareceram em uma série de imagens divulgadas no site oficial da cantora trajadas como a própria no clipe da música Formation, do disco Lemonade: com cabelos trançados, batom preto e chapéu.

Na noite de domingo, 3, Jay-Z já havia dado início antecipado às comemorações do aniversário da esposa, com quem é casado há 9 anos. Durante o Made In America Festival, realizado na Filadélfia, o rapper puxou o coro de 'parabéns' a Beyoncé, seguido pelos fãs presentes, e fez uma declaração de amor à artista.

