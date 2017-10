Michelle Alves faz ensaio de casamento em frente ao Cristo Redentor

A primeira imagem da modelo brasileira Michelle Alves vestida como noiva para seu casamento com o empresário israelense Guy Oseary veio à tona por meio do Instagram do noivo. Nela, os dois posaram em frente ao Cristo Redentor, considerado um dos monumentos mais belos da história da humanidade, no Rio de Janeiro.

"O casamento nas nuvens. 2,3 mil pés de elevação. Além do nascimento de meus quatro filhos, este é o dia mais feliz da minha vida. Garota católica + cara judeu se unindo em um. Isso não é uma renovação de votos, é a primeira vez que nos casamos. Rabino e padre. Amigos e família. Todos juntos como um só... amor por todos os lados", escreveu Guy, que está junto de Michelle há mais de uma década, apesar de nunca terem oficializado a união com uma cerimônia.

A foto pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/guyoseary/.