Michael Caine já foi confundido com traficante de drogas

Em participação no The Graham Norton Show, da BBC, o consagrado ator Michael Caine contou uma história bem engraçada sobre a vez em que foi confundido com um traficante de drogas. Quando estava em uma festa em Manila, capital das Filipinas, ele foi abordado pela anfitriã da festa, que perguntou se ele era traficante de drogas porque as pessoas o chamavam de my cocaine (minha cocaína, em tradução literal).

A confusão se deu porque a pronúncia do seu nome, principalmente no sotaque tradicional inglês, fica muito parecido com my cocaine.

Caine ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Hannah e suas irmãs em 1986. Caine, que ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Hannah e suas irmãs em 1986, completou dizendo que "não tem como duvidar da veracidade desta história porque ela é muito bizarra".

Veja Também

Comentários