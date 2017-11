'Meu rosto foi mudado por remédios que salvaram minha vida', diz Sarah Hyland

A atriz Sarah Hyland, conhecida pelo papel de Hailey no seriado "Modern Family", recorreu ao Twitter para desabafar sobre os rumores de que ela havia feito cirurgias plásticas, já que, no último ano, suas bochechas diminuíram e seu rosto está mais anguloso.

"Isso me deixa tão brava. Ter médicos dando suas opiniões sobre minha aparência é absolutamente ridículo e degradante", escreveu ela, compartilhando um artigo do site norte-americano 'Life & Style' sobre as supostas intervenções cirúrgicas que ela havia feito.

Sarah luta contra uma doença no fígado desde criança, e passou por um transplante do órgão em 2012. Em um texto, também compartilhado no Twitter, ela atribuiu aos medicamentos as suas mudanças físicas.

"Eu tive o pior ano médico de minha vida e criar um artigo sondando se eu fiz ou não cirurgias plásticas é a coisa mais insultante. E também mentirosa. Vocês não têm ideia do que eu passei. E eu sei quem está criando estes rumores. Pessoas assim são a razão pela qual jovens meninas sentem a necessidade de transformar sua aparência. Meu rosto mudou por causa de remédios que salvaram minha vida. Pegue seu 'jornalismo' e o use para o bem. Pelo menos uma vez", afirmou a atriz.