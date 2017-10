Meu Bairro é Show Especial de Dança levará oficinas e baile para o Nova Lima

O próximo sábado, 7 de outubro, será de muita dança no Bairro Nova Lima, região Norte de Campo Grande. A edição de outubro do projeto Meu Bairro é Show será toda voltada para uma das linguagens artísticas mais apreciadas pelo público: a dança. O evento terá início às 16 horas na Rua Jerônimo de Albuquerque, entre as ruas Henrique Barbosa Martins e Rua Monte Alegre.

Nesta edição haverá oficina de Zumba, Danças Urbanas e Dança de Salão. Cada uma delas atenderá até 70 pessoas. As primeiras aulas de Zumba serão no palco e terão duração de 40 minutos. Em seguida será iniciada oficina de Danças Urbanas, com uma hora de duração e a última será de Dança de Salão.

Das 18h30 às 20 horas o Meu Bairro é Show abrirá o leque para os ritmos. Diversas mostras prometem embalar os moradores. Na programação estão incluídas apresentações de danças e a participação de grupos de danças como Cia do Mato, Ginga, Tez Cia de Dança, Cia Dança Uniderp, Sintonia de Rua e outros. O projeto será encerrado com um baile.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o Meu Bairro é Show especial também conta com a parceria do Colegiado Setorial de Dança e apoio do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo e Conselho de Segurança do Nova Lima e Região.

