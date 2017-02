Metallica encurta show após James Hetfield se sentir mal

O Metallica encerrou mais cedo sua apresentação em Copenhague, na Dinamarca, na última sexta-feira, 3. Tudo porque o vocalista da banda, James Hetfield, que estaria com uma forte gripe, se sentiu mal durante o show.

O frotman chegou a pedir desculpas à plateia. Pouco tempo depois, eles decidiram encerrar a performance. O Metallica tocou ao todo 16 canções. Sad But True, um dos clássicos do quarteto e que estava incluída no set, precisou ficar de fora.

"Não é justo. Vocês pagaram muito dinheiro para vir aqui nos assistir. Nós não estamos soando bem. Vocês preferem que a gente toque melhor em outra ocasião?", disse ele. Com uma resposta positiva, ele complementou: "Ok, vocês que pediram, tá certo. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Muito obrigado pelo apoio", complementou.

O Metallica ainda fará mais três apresentações em Copenhague, na Royal Arena, na Dinamarca. Eles tocam nos dias 5, 7 e 9. A banda também se apresenta no próximo domingo, 12, na premiação do Grammy, em Los Angeles, na Califórnia.

Veja Também

Comentários