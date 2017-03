Mesa de som usada pelo Pink Floyd em 'Dark Side' é vendida por US$ 1,8 mi

A mesa de som usada pelo Pink Floyd para gravar o álbum clássico Dark Side of the Moon foi leiloada por US$1,8 milhão. A expectativa era que o aparelho EMI TG12345 MK IV chegasse a US$ 700 mil dólares. Ela ficou no famoso estúdio de 1971 a 1983, servindo de gravação para gravações de três Beatles (Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr), além de Kate Bush e The Cure.

O antigo dono do valioso objeto - construído por engenheiros dos próprios estúdios de Abbey Road e da EMI e um dos mais modernos da época - é o produtor Mike Hedges, que o comprou em 1983. The Dark Side of the Moon é o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado em 1 de março de 1973 nos Estados Unidos e em 24 de março do mesmo ano no Reino Unido.

