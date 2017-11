Meryl Streep recria cena de 'O Diabo Veste Prada' para divulgar 'Vogue América'

O que Meryl Streep, que interpretou a icônica Miranda Priestly em "O Diabo Veste Prada", e Anna Wintour, editora-chefe da "Vogue América" e principal inspiração para personagem, fazem quando se juntam? Recriam uma das cenas do filme, claro.

Para divulgar a edição de dezembro da publicação norte-americana, da qual a atriz é capa, as duas gravaram em vídeo, que começa com uma nova versão da cena em que Miranda chega na redação da revista "Runway".

No mesmo vídeo, Meryl fala sobre seu novo filme, "The Post", no qual ela ela interpreta Katharine Graham, jornalista que era amiga de Anna, comenta as denúncias de assédio sexual contra o produtor de cinema Harvey Weinstein e os grandes momentos de sua carreira.

Clique e assista ao vídeo: https://youtu.be/dW4wpGg64pE