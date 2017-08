'Menino do Acre' volta a virar assunto na internet

Bruno Borges, o estudante que ficou conhecido como "Menino do Acre", voltou para casa na última sexta-feira, 11, depois de cinco meses desaparecido. Em meio à acusação de que seu sumiço fosse uma jogada de marketing para vender o livro que escreveu, Bruno deu uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico, da TV Globo que foi ao ar no domingo, 13.

Com a notícia de que Bruno passa bem e a entrevista, a internet brasileira voltou a levar o assunto com bom humor. Comparado à Grávida de Taubaté e ao ET Bilu, o garoto é mais uma vez assunto nas redes sociais. "Acho que vou da uma de menino do Acre e da sumida tbm", disse uma internauta no Twitter. "O menino do acre só tava na fila do banco", disse outro usuário.

Veja Também

Comentários