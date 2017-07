Menino de 8 anos faz 'vaquinha' para compra cadeira de rodas para melhor amigo

Paul Burnett e Kamdem Houshan vivem em Poway, na Califórnia, Estados Unidos, se conheceram na pré-escola e, desde então, são muito amigos. Kamden usa cadeira de rodas - mas isso nunca impediu Paul de brincar com o amigo.

"O que realmente contribui para a amizade deles é que Paul não vê Kamden como alguém que tem uma deficiência. Ele o vê apenas como Kamden", disse Yvonne Houshan, mãe de Kamden, ao jornal Today.

Kamden tem oito anos e nasceu com um tumor em suas vértebras, fazendo com que sua espinha dorsal fosse 'engolida'. Ele já fez três cirurgias para retirar o tumor, mas ficou paraplégico e tem de usar cadeira de rodas para se locomover. O problema é que a cadeira é muito pesada para que o menino a movimente sozinha, o que já chegou a causar acidentes.

O Medical, sistema de saúde público da Califórnia, cobre apenas uma cadeira de rodas a cada cinco anos, e, segundo a mãe, a cadeira não é adequada para Kamden. "Nós não podemos comprar outra cadeira", lamenta a mãe.

Paul percebeu todos os problemas que Kamden enfrenta com a cadeira não adequada. Depois que os dois terminaram a segunda série neste ano, Paul disse a sua mãe que gostaria de ajudar o amigo a comprar uma nova cadeira.

A mãe de Paul, Jenny Burnett, gostou da ideia e criou, junto com o filho, uma campanha no site Go Fund Me. "A cadeira de rodas dele já caiu muitas vezes e isso é um saco. Além disso, ele se esforça muito para puxá-la porque é muito pesada", escreveu Paul.

Em apenas duas semanas, a campanha não só conseguiu arrecadar o valor que havia pedido - US$ 3.900,00 (cerca de R$ 12 mil) - como arrecadou mais US$ 5.455,00 (cerca de R$ 17 mil). O valor é suficiente para comprar uma cadeira de rodas totalmente customizada para Kamden.

"Ele me ajudou muito. Gosto de ter um amigo que pensa em mim", disse Kamden. Ele já escolheu uma nova cadeira de rodas, que deve ficar pronta em agosto.

"A nova cadeira é muito mais leve. Ele vai conseguir fazer as coisas muito mais facilmente, ele consegue puxá-la sozinho", disse a mãe de Kamden. "Paul é realmente uma criança muito doce.", completou a mãe.

