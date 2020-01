Memória A Crítica: você se lembra da Rua 14 de Julho nos anos 90?

Rua 14 de Julho - Foto: Acervo A Crítica

Está reconhecendo este lugar? A foto deste domingo (26) é da famosa Rua 14 de Julho no começo da década de 1990.

Atualmente, a rua passou por muitas transformações com as obras do Reviva Campo Grande. Você acha que mudou muito?





Sobre o projeto

O jornal A Crítica completa 40 anos em 2020 e o projeto Memória A Crítica apresenta fotos de seu acervo, contando a história de Mato Grosso do Sul pelas imagens. Tem sugestões? Nos envie por e-mail: redacao@acritica.net