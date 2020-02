Memória A Crítica: primeira-dama do Brasil já esteve em Campo Grande

Marly Sarney foi a primeira-dama do Brasil - Foto: Acervo A Crítica

Sabe quem é esta? A foto do projeto "Memória A Crítica" desta quarta-feira (12/02) é da visita da ex-primeira-dama Marly Sarney a Campo Grande em....

Vida Pessoal

Marly Pádua Macieira Sarney é a esposa do ex-presidente do Brasil José Sarney. Entre seus filhos estão Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente e Roseana Sarney, 57.ª e 60.ª Governadora do Maranhão.

Marly e seu marido se conheceram em 1946, quando ela tinha catorze anos de idade. Sarney foi seu primeiro e único namorado, após o namoro e noivado, casaram-se em 12 de julho de 1952.

O casal mora na Ilha de Curupu, em Raposa, que foi deixada como herança pelo pai de Marly.

Primeira-dama

Com a redemocratização do país, Marly inaugurou o rol das primeiras-damas pós-ditadura militar, de maneira que Dulce Figueiredo foi a última esposa de presidente militar. A posição poderia ter sido ocupada por Risoleta Neves, mas seu marido, o presidente eleito Tancredo Neves, acabou por falecer antes de tomar posse, abrindo caminho para que seu vice, José Sarney, assumisse o país.

Marly tornou-se a primeira-dama do Maranhão aos trinta e três anos de idade quando seu marido foi eleito como governador em 1965

Embora tenha sido tímida e discreta em seu papel, e jamais opinado sobre os assuntos do governo, atuou como presidente do Conselho Administrativo da Legião Brasileira de Assistência (LBA) até o ano de 1988.

Com o final do mandato de José Sarney, a posição de primeira-dama passou para Rosane Collor, cujo marido, Fernando Collor, foi o primeiro presidente eleito por voto direto após o regime militar.

