Memória A Crítica: Presidente da TELEMS mostra como eram feitas as ligações de telefone

O presidente da TELEMS mostrando as ligações em todo o MS - Foto: Acervo A Crítica

A foto do projeto ‘Memória A Crítica’ desta terça-feira (14) é do presidente da TELEMS, Estevam Fregapani antiga operadora estatal de telefonia do Estado, mostrando as ligações em todo o Mato Grosso do Sul.

A TELEMS (Telecomunicações de Mato Grosso do Sul) foi fundada em 1987. Com a privatização em junho de 1998, todas as operações na telefonia fixa foram absorvidas pela Brasil Telecom. A partir do dia 17 de maio de 2009 a empresa adotou o nome fantasia Oi.

Veja a foto com maior qualidade:



Sobre o projeto

