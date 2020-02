Memória A Crítica: inauguração do posto do INSS de Rio Brilhante em 1997

Inauguração do posto do inss em Rio Brilhante - Foto: Acervo A Crítica

Sabe que lugar é este? A foto deste domingo (9) é da inauguração do posto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Rio Brilhante em junho de 1997.

Veja a foto com maior qualidade:



Sobre o projeto

O jornal A Crítica completa 40 anos em 2020 e o projeto Memória A Crítica apresenta fotos de seu acervo, contando a história de Mato Grosso do Sul pelas imagens. Tem sugestões? Nos envie por e-mail: redacao@acritica.net