Memes do VMA vão de Katy Perry a Ana Maria Braga

O Video Music Awards (VMA), transmitido neste domingo, 27, é uma das premiações musicais norte-americanas mais importantes do ano. Mas, além da música, os looks dos cantores presentes no evento também costumam chamar atenção - e, se forem muito ousados, viram piada na internet.

Katy Perry, anfitriã da noite, por exemplo, foi muito comparada com duas apresentadoras brasileiras: Ana Maria Braga e Xuxa Meneghel. Em uma montagem, Katy aparece com o Louro José, "assistente" da apresentadora do "Mais Você", da Rede Globo, no ombro. Internautas também apontaram as diferenças entre o estilo de Miley Cyrus agora e em 2015, quando a cantora havia apresentado o evento.

Veja Também

Comentários