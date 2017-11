Membros do Maroon 5 tocam no metrô de Nova York disfarçados de músicos de rua

Uma parte do Maroon 5 e o apresentador Jimmy Fallon se disfarçaram de músicos de rua e tocaram, de surpresa, numa estação de metrô de Nova York. O quadro do "The Tonight Show" foi ao ar nesta terça-feira, 22.

A banda tocou um trecho de "Crazy Little Thing Called Love", do Queen, e "Sugar", do próprio Maroon 5. Um grupo de pessoas se reuniu para assistir ao show. Veja no link a seguir: https://www.facebook.com/FallonTonight/videos/10156014337683896/

Na metade de novembro, Jimmy Fallon voltou a gravar o Tonight Show após uma semana de reprises na rede de TV norte-americana NBC. As filmagens haviam sido suspensas depois da morte de Gloria Fallon, mãe do apresentador. Ela tinha 68 anos e faleceu no dia 4 em Nova York.

A expectativa era alta para o novo álbum do Maroon 5, sexto disco de estúdio de Adam Levine e sua trupe, que foi lançado no dia 3 de novembro. Mas o que se vê em "Red Pill Blues" é justamente uma fórmula "batida e desgastada".