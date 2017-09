Melody diz que Anitta ficou fora do Grammy Latino por 'falta de humildade'

Melody ironizou a ausência de Anitta na lista de indicados ao Grammy Latino 2017. Diante do sucesso internacional, os fãs ficaram indignados por ela não estar entre os indicados. No Facebook, a cantora mirim lembrou o fato de Anitta já não ter participado do Rock in Rio e afirmou que ela está no auge, mas não foi indicado ao prêmio por "falta de humildade". "Mas eu sou fã, mesmo ela sendo mala e sempre dando um jeito de fazer pouco caso de mim", acrescentou Melody. Logo depois do lançamento de "Sua Cara", do grupo Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar, Melody fez a própria versão - recheado de falsetes.

