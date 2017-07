Melisandre está de volta no trailer do próximo episódio de 'Game of Thrones'

Quem sentiu falta personagem Melisandre (Carice Van Houten) no episódio de estreia da sétima temporada de Game of Thrones pode ficar sossegado. A HBO divulgou nesta sexta-feira, 21, um trailer do próximo capítulo da saga, que mostra que a Mulher de Vermelho está de volta.

E não só isso. Em sua última aparição, na sexta temporada, Melisandre foi vista de volta à Pedra Dragão, onde está instalada, agora, Daenerys Targarien (Emilia Clarke). Ao final do trailer, as duas se encontram.

Além das duas, o trailer do novo episódio traz ainda novas imagens de Cersei Lannister (Lena Headey) e uma cena com Jon Snow (Kit Harington) em que é sugerida uma parceria com a Mãe dos Dragões.

O próximo episódio de Game of Thrones vai ao ar neste domingo, 23, às 22h na HBO Brasil.

