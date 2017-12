Melanie Martinez volta a negar abuso sexual contra ex-amiga

A cantora americana Melanie Martinez, acusada de ter abusado sexualmente de sua ex-melhor amiga, voltou a se defender da denúncia. Em nova publicação nas redes sociais, ela escreveu que "nunca teria relações íntimas com alguém sem seu absoluto consenso".

A acusação contra Melanie veio a público no dia 5 de dezembro, em texto escrito pela também cantora Timothy Heller - que neste domingo, 10, escreveu em seu Twitter a dificuldade enfrentada ao denunciar um abuso sexual: "É por isto que vítimas não denunciam. Não desejo isso (que estou vivendo) a ninguém", afirmou.

No mesmo dia, Melanie voltou a publicar uma mensagem negando o abuso. Entre a defensiva do dia 5 e a deste domingo, 10, nenhum outro tuíte foi publicado. "Eu entendo como pode ser difícil conhecer o meu lado da história, considerando que ninguém que tenha um coração vá ignorar um assunto como este (abuso sexual)".

"Quero agradecer a meus fãs que pesquisaram no histórico de publicações e questionaram a história contada, o que revela a mentira por trás de tudo", completou.

Melanie também se disse vítima de abuso de confiança: "Confiei em muitas pessoas que usaram dessa confiança em causa própria. Por favor, entendam que minhas intenções em todos os aspectos da minha vida são sinceras, e jamais teria relações íntimas com alguém sem seu absoluto consenso".

A acusação

No dia 5 de dezembro, a jovem Timothy Heller fez um tuíte em que relata ter sido abusada sexualmente por Melanie Martinez, conhecida por ter participado do "The Voice" dos Estados Unidos, que era sua melhor amiga na época.

Timothy conta que manteve a história em segredo porque a ideia de que "sua melhor amiga a estuprou é insana". De acordo com os relatos, o abuso aconteceu em 2015, quando Timothy dormiu na casa de Melanie - a amiga a teria forçado a manter relações sexuais contra sua vontade.