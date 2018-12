Mel B sofre acidente 'não esclarecido' e passa por cirurgia na mão

Mel B, integrante do grupo Spice Girls, foi hospitalizada nesta segunda-feira, 10, para uma cirurgia de emergência na mão direita. Ela também teve algumas costelas quebradas. A artista não disse o que causou o acidente que a deixou ferida, mas publicou algumas fotos no perfil oficial dela no Instagram. Melanie Brown pediu desculpas aos fãs por ter de cancelar compromissos que fazem parte da divulgação da biografia recém-lançada.

"Estou absolutamente destruída, mas posso garantir que acontecerá numa data posterior, eu prometo! Por enquanto, o meu braço está enfaixado", explicou a cantora, que afirmou estar sentindo muita dor.

A mão direita foi imobilizada. Os médicos recomendaram que a artista ficasse o maior tempo que puder em repouso para que as costelas voltem ao normal. "Minha mão direita está toda costurada e estou tentando ficar o mais parada possível", disse.

No Instagram, a Spice Girl agradeceu aos profissionais de saúde que a socorreram e ao público. "Estou em mãos muito boas, com os cuidados de todo mundo aqui no hospital", escreveu a cantora na legenda da foto.