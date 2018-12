Meghan Markle surpreeende ao pintar unhas com esmalte escuro

Meghan Markle não tem medo de contornar as regras da família real britânica em suas aparições públicas. Nesta segunda-feira, dia 10, a duquesa de Sussex usou um esmalte escuro durante um evento realizado em Londres, na Inglaterra. Embora não seja enfaticamente proibido pintar as unhas com esmaltes escuros, o protocolo real recomenda que as mulheres da realeza usem cores claras.

A barriga de Meghan também se destacou. Ela está grávida de seu primeiro filho com o príncipe Harry, que deve nascer na "primavera inglesa" de 2019, ou seja, no período de outono no Brasil.

No evento, a duquesa entregou o prêmio de Designer Britânico do Ano de Roupas Femininas para Claire Waight Keller, estilista à frente da Givenchy e que foi responsável pelo vestido de casamento de Meghan.