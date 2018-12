Meghan Markle e príncipe Harry viram estátuas vivas 'assustadoras'

Depois das estátuas de cera, Meghan Markle e o príncipe Harry ganharam uma versão de estátuas no museu Madame Tussauds de Berlim. O resultado, porém, é um tanto incômodo.

As figuras do duque e da duquesa de Sussex grávida foram apresentadas nesta terça-feira, 11, depois de já terem sido vistas nas ruas da cidade.

Os modelos por trás das máscaras, consideradas "incrivelmente assustadoras", posaram para fotos em um cenário natalino.

Um vídeo publicado no Facebook do museu na quarta-feira, 5, mostra o casal em uma via movimentada fazendo 'compras para o bebê'. Meghan e Harry anunciaram em outubro que estavam esperando um filho.