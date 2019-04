'Me escolheram para bode expiatório', diz Deborah Secco sobre críticas

"Julguem mais! Julguem mesmo", escreveu Deborah Secco no texto que acompanha um vídeo que publicou nas redes sociais nesta terça, 16. Na imagem, a atriz aparece com uma boca gigante graças a um recurso divertido no Instagram.

Deborah Secco mandou um recado aos internautas que a criticaram: "Para todos vocês que estão incomodados com meus dentinhos, só tenho uma coisa a dizer. Se preocupem com a vida de vocês, porque estou bem feliz com eles", disse, de maneira bem humorada. O vídeo foi visualizado por mais de um milhão de pessoas.

Alguns seguidores da atriz criticaram o tratamento dentário feito por ela. "Os dentes estão muito brancos, parecem artificiais", escreveu um. Outro internauta comentou que a atriz teria colocado 'lente na dentadura'.

"Que bom terem me escolhido para bode expiatório em um dia e momento em que estou bem. Há dias que dói, existem pessoas mais sensíveis que eu para esse tipo de 'brincadeira'. Reflitamos todos sobre nosso olhar para o outro", desabafou a atriz, mostrando que pessoas que têm vida pública também sofrem com as críticas.

Deborah Secco garante que está satisfeita com o resultado do tratamento dentário. "Ah, sobre os meus dentes: estou bem feliz com eles! E não é que é isso o que importa?", concluiu. "Está lindo esse sorriso", "Bando de invejosos" e "Que resposta maravilhosa" foram os principais comentários.

