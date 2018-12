'Me apaixonei pelo Cauã Reymond, mas ele não deu bola', diz Susana Vieira

A atriz Susana Vieira participou do quadro Meu Vídeo é um Show, do Vídeo Show desta quarta-feira, 26, e contou já ter se 'apaixonado' pelo ator Cauã Reymond.

"Já me apaixonei pelo Cauã Reymond, mas ele não me deu bola. Ele só gosta de menina de até 30 anos", disse Susana de forma bem-humorada.

Sobre o fato de já ter feito par romântico com alguns atores mais jovens considerados galãs, brincou: "Eu não tenho culpa se me dão gatos para eu beijar."

Susana também relembrou a paixão com Cláudio Marzo, com quem contracenou em Bambolê, seu "primeiro namorado na vida real", e por Rubens de Falco, com quem esteve em A Sucessora: "Fiquei apaixonada pelo personagem e por ele na vida real."

Susana Vieira ainda recebeu depoimentos elogiosos de colegas com quem já contracenou, como Arlete Salles, Mateus Solano e Juliano Cazarré.