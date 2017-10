McDonald's de Cingapura lança campanha para incentivar interação offline

Por quantas horas você fica longe do celular? Quando foi a última vez que você se divertiu com amigos e familiares sem interrupções de notificações do dispositivo? O McDonald's quer incentivar esses momentos offline, e, por isso, está testando um armário de celulares em uma de suas unidades em Cingapura.

A unidade fica em Marine Cove e a campanha, cujo nome é Phone Off, Fun On (algo como celular desligado, diversão ligada) está encorajando que crianças e adultos deixem seus telefones nos armários e tenham um tempo em família sem nenhum dispositivo eletrônico nas mãos. O armário tem capacidade para 100 aparelhos.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo McDonald's de Cingapura, que entrevistou 302 pais e mães, 72% das crianças e 69% dos pais usam os celulares durante as refeições. Entretanto, fotos nas redes sociais mostram que a experiência não está tendo tanta adesão quanto o esperado.

Essa, porém, não é a primeira vez que a rede de fast-food tem uma iniciativa nesse sentido. Em 2015, o McDonald's da Índia desafiou seus clientes jovens a deixar seus celulares de lado. Depois, eles deveriam tuitar quanto tempo ficaram offline e contar o que fizeram durante esse período.