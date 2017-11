MC Melody faz paródia de música de Anitta

Achou que a MC Melody tinha desistido das paródias? A cantora de 10 anos, dona dos falsetes mais agudos do Brasil, está de volta com uma versão de Is That For Me, parceria entre o DJ sueco Alesso e Anitta.

No clipe postado em sua página do Facebook, Melody reproduz os cenários do clipe original, filmado na Amazônia, em versões de baixo orçamento. Até o famigerado "peito metálico" de Anitta é imitado pela MC. Mas ao invés da joia da artista Beatriz Brennheisen, Melody pendura duas panelas de pressão no pescoço.

Anitta parece ter gostado do resultado: a cantora compartilhou a paródia em seu Instagram, com a legenda "Brasil".

Em setembro, as duas haviam entrado em atrito por causa de uma postagem de Melody no Facebook. A cantora mirim disse que Anitta ficou de fora do Grammy Latino por "falta de humildade". Em resposta, a carioca ironizou no Twitter: "Agora sim meu mundo caiu".