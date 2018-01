Mc Livinho após polêmica: 'não vou ferir ninguém que não me fere'

Após ser acusado de ter agredido um técnico de som após um show no último fim de semana, o funkeiro MC Livinho resolveu publicar um desabafo em sua conta no Instagram.

Em caixa alta, demonstrando irritação, escreveu: "Meu estilo gangster te afeta? F...! Não vou ficar pagando do que não sou pra te agradar. Não vou ferir ninguém que não me fere, não vou ser injusto com quem é justo, vou ser eu, MC Livinho, goste de mim assim ou não, mano".

Livinho também se colocou em patamar de ídolo e garantiu que não vai "colocar uma máscara" para não ser entregue às "drogas", "doença degenerativa" e ser "morto pelo sistema" no futuro. Após afirmar ter caráter, encerrou: "Só fale do que tem certeza".

Livinho também aproveitou para 'filosofar' na publicação: "Sabe qual é? Todos querem a perfeição e ninguém consegue pelo menos tentar ser. Então o que fazem? Julgam o próximo. Eles querem que você seja a mudança, querem que você seja apontado, mas eles não aceitam ser apontados. Querem que você seja o exemplo, mas não são o exemplo".