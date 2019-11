MC Guimê recebe declaração de Lexa no aniversário: 'Pedaço do céu na Terra'

MC Guimê completa 27 anos neste domingo, 10, e recebe diversas homenagens nas redes sociais. Uma delas foi da esposa, a cantora Lexa.

"Hoje é aniversário do grande amor da minha vida, do meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu alicerce, minha risada pura, meu tatuado, meu parceiro de coberta, minha metade, meu inteiro", declarou Lexa.

A cantora publicou uma foto do dia do casamento deles, que ocorreu em 2018.

"Você me apoia em absolutamente tudo. Me sinto livre para ser o meu melhor, porque eu me sinto tão especial com você. Com você quero tudo, filhos cachorros...te amo!", escreveu no Instagram.

MC Guimê fez questão de responder na postagem. "Obrigada, minha esposa, você é incrível. A cada dia que passa me apaixono mais por você. Parece até clichê, mas só quem convive com você sabe que não é nem um pouco", disse.

Além disso, Lexa fez uma série de vídeos no stories da rede social com fotos de momentos em que o casal está junto: "Ele é o meu pedaço do céu na Terra".