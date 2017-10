Mayra Cardi e Arthur Aguiar são expulsos de apartamento em Veneza

No Instagram, Arthur Aguiar e Mayra Cardi relataram que foram expulsos de um apartamento que alugaram em Veneza via a plataforma Airbnb - Instagram/@mayracardi

Passando férias na Itália, Mayra Cardi e Arthur Aguiar relataram no Instagram um episódio constrangedor pelo qual passaram com a proprietária do apartamento que alugaram na cidade de Veneza pelo Airbnb. Ao cancelarem as diárias que haviam reservado por não terem gostado da localização do imóvel, foram expulsos com grosserias.

"Bom dia pra você que foi expulso da casa onde você estava", disse Arthur no primeiro vídeo em que ele e Mayra aparecem já na rua com suas malas. Ele então explica que os dois alugaram um apartamento que nas fotos parecia sensacional e na descrição dizia ser perto do centro histórico da cidade. Mas a realidade era outra: o apartamento ficava cerca de dois quilômetros longe das atrações turísticas de Veneza. "Era uma caminhada de vinte minutos. O que não seria um problema, desde que fosse escolha nossa. Mas não foi. Nós fomos enganados", explicou.

Arthur continuou explicando que então cancelou as diárias que reservadas no site. Eles sairiam do apartamento no dia seguinte, mas a proprietária do imóvel os expulsou na mesma hora do cancelamento, relata Arthur. "Ela chegou fazendo um barraco, um escândalo, disse que a gente tinha que sair naquela hora. 'Sai daqui! Sai da casa! Vocês têm cinco minutos pra sair!' Gente, foi surreal. Eu tava tomando banho, na verdade, quando ela entrou", continuou.

O casal finalizou ressaltando que a culpa não é do Airbnb, mas que as pessoas precisam tomar cuidado com as fotos e a descrição dos imóveis disponíveis. "Uma dica que dou para vocês: o site é bem legal, tem vários lugares bem legais. Mas tomem muito cuidado com a descrição dos locais, leiam os comentários, vejam tudo direitinho antes", alertou.

