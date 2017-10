Mayim Bialik se desculpa após ser acusada de culpar vítimas de assédio

Atriz pediu desculpas a todas as mulheres - Instagram / @missmayim

A atriz Mayim Bialik, a Amy de The Big Bang Theory, pediu desculpas a todas as mulheres por um artigo publicado no The New York Times em que ela comentou sobre o machismo em Hollywood. Muitas pessoas entenderam que as palavras de Mayim culpavam as vítimas de assédio por seu comportamento ou por suas roupas.

"O que você veste e como se comporta não te protege de assédio, muito menos a torna culpada por ser assediada", escreveu em suas desculpas. Ela reforçou que apoia a luta das mulheres para que a cultura machista acabe e defende que assediadores e estupradores sejam responsabilizados por seus crimes.

"Eu sinto muito por ter causado tanta dor e espero que todas vocês possam me perdoar", se desculpou.

O texto de Mayim foi publicado após atrizes denunciarem que foram assediadas pelo produtor norte-americano Harvey Weinstein. Entre as vítimas que vieram a público estão Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Cara Delevingne.

A partir do caso, mais atrizes, como, por exemplo, Reese Witherspoon e Jennifer Lawrence, deram seus relatos e expuseram que o problema não se restringe a um único produtor. Até mesmo veio à tona a história de que Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars, enviou uma língua de boi ao homem que assediou uma amiga.