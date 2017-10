Max Fercondini e Amanda Richter anunciam separação após 9 anos de relacionamento

Após um relacionamento que durou nove anos, os atores Max Fercondini e Amanda Richter anunciaram na quinta-feira, 5, que estão se separando. Empregado de longa data da TV Globo, o casal fez uma série de reportagens para o programa Como Será? em 2015, em que relatou uma expedição pela América do Sul.

"Gostaríamos de comunicar aos nossos queridos amigos, seguidores e fãs que a linda fase da nossa vida de casal se encerra. Amanda e eu vivemos muitas aventuras e coisas maravilhosas ao longo desses nove anos juntos, que com muita alegria compartilhamos com vocês. Esperamos que quem nos tem como referência continue acreditando no amor e no carinho entre as pessoas, pois é dessa forma que vivenciamos esse nosso novo momento. Preservaremos o que há de melhor no nosso coração e seremos sempre amigos na vida! Um super beijo! Max Fercondini", escreveu o ator em post no Instagram.

"Em consideração e carinho a todos vocês, queridos amigos, que nos acompanharam durante os últimos anos em nossos projetos, viagens, enfim, na nossa vida em comum, gostaríamos de compartilhar que cada um agora está seguindo o seu rumo. Nossa experiência juntos foi muito bonita e enriquecedora para ambos e continuaremos tendo muito carinho e respeito um pelo o outro. Agradecemos carinhosamente a cada um de vocês que participou dessa jornada com a gente", também postou Amanda.

