Mauro Maciel é o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2018

O romance "O Memorial do Desterro", de Mauro Maciel, venceu a segunda edição do Prêmio Kindle de Literatura, entregue pela Amazon e pela editora Nova Fronteira. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, em São Paulo.

O prêmio paga R$ 30 mil ao vencedor e o livro será publicado em papel pela Nova Fronteira no início do segundo semestre deste ano - a obra já está disponível para compra no Kindle. Fazer uma autopublicação no Kindle Direct Publishing (KDP) é um dos critérios de inscrição no concurso.

Foram mais de 1,7 mil inscritos em 2017 - a equipe da Nova Fronteira faz uma seleção e junto com o escritor Geraldo Carneiro elege o vencedor. Carlos Heitor Cony, que morreu no início deste ano, também fazia parte do júri final do prêmio na primeira edição.

Mauro Maciel nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1971, e começou sua carreira na literatura em 1988, em outro concurso, com um conto. Com uma dedicação contínua à literatura nos últimos 30 anos em paralelo às atividades de jornalista e advogado, ele já publicou outros dois romances: "A Pedra do Doutor Getúlio" (editora Movimento, 2011) e "A Travessia do Rio Japeju" (Editora Benvirá, 2014, finalista do Prêmio Saraiva de Literatura).

"O Memorial do Desterro" narra a história de um escritor que promete nunca voltar à literatura, mas se pega no meio de uma trama em que precisa desvendar um mistério relacionado à morte de um fã, que também era seu inquilino. A história é ambientada no sul do Brasil e no mar do Atlântico Sul.