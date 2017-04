Maturishow promove e integra a melhor idade em Foz do Iguaçu

O evento traz uma programação plural e dinâmica proporcionando o compartilhamento de experiências.

Campo Grande (MS) – Pela primeira vez fora do estado de Mato Grosso do Sul, o Maturishow cria asas e alça voo para Foz do Iguaçu, um lugar onde a natureza deslumbra todo seu esplendor. O evento acontece de 3 a 5 de maio no hotel Recanto Cataratas sendo uma realização da Regenold Viagens e eventos em parceria com a revista Cinco +, Convention Bureau Foz do Iguaçu e Uniaudio – Aparelhos Auditivos.

Serão três dias com uma programação repleta de atividades culturais, oficinas, e atrações como o cantor Ary Sanches que fez parte da Jovem Guarda e o Iporã Lenda Show, um espetáculo inigualável com a participação de mais de cinquenta artistas e claro, as grandes estrelas do evento que são os próprios participantes com o Show de Talentos, onde atuam com suas mais diversas habilidades. Um encontro para se compartilhar momentos e experiências, fortalecer amizades e adquirir novas.

O Maturishow em cinco edições realizadas em Bonito, a partir deste ano, além dessa tradicional, também irá acontecer fora de MS em uma cidade ou lugar que tenha potencial turístico.

Ary Sanches irá se apresentar no primeiro dia do evento. O cantor começou sua carreira cedo. Contigo aprendi, de 1968, é seu grande sucesso. Participou da Jovem Guarda e tinha o apelido de “Granada Romântica”. Conquistou muitos fãs, entre eles Juscelino Kubitschek, para quem fazia serenatas e se tornou amigo de Roberto Carlos, tendo inclusive participado de um de seus especiais. Entre os prêmios que recebeu, está o troféu Chico Viola de cantor revelação de 1967. Gravou 6 LPs e 42 compactos e participou de programas de televisão como Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos, Cidade Contra Cidade e Disco de Ouro.

A qualidade de vida e a confraternização do público envolvido são garantidas nas atividades de dançaterapia recreativa dirigida pela professora Maria Alice Corazza, reconhecida nacionalmente pelo trabalho que desenvolve. É um momento de vivenciar a expressão de sentimentos, através do movimento e da dança. Já ”Bolero – O poder do abraço” será desenvolvido pelo professor Flaviano Mendonça. Formado em Educação Física é coreografo e dançarino. Trabalha com montagem de espetáculos e workshops e atua como professor de dança de salão há mais de 10 anos.

Uma das atrações mais esperadas do Maturishow será o Iporã Lenda Show na noite de 4/05; um espetáculo inigualável! Com origem no tupi-guarani, o nome traduz a beleza das águas, uma apresentação que demonstra a diversidade cultural de nove países da América Latina.

Músicas e danças retratam a diversidade folclórica desses lugares. Desde a salsa caribenha até o malambo dos pampas. A riqueza das apresentações com 50 artistas no elenco se completa com um figurino deslumbrante e uma sequência de cenários que caracterizam o show.

Os participantes terão a oportunidade de apreciar de perto as belezas da natureza que o lugar proporciona, como o Parque Nacional do Iguaçu, onde se vislumbra as Catataras do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza no mundo e também o Marco das Três Fronteiras onde os visitantes podem celebrar a união do Brasil, Argentina e do Paraguai resgatando a história fortemente relacionada às Missões Jesuíticas.

Leila Regenold, gerontóloga, especialista em turismo e idealizadora do evento diz que levar o Maturishow para Foz do Iguaçu é poder proporcionar aos participantes o contato com a natureza num dos lugares mais procurados por pessoas de todo o mundo, “a expectativa é das melhores e também tudo é uma inovação, um formato diferente das outras edições para que momentos diferentes sejam um fator surpreendente”, ressalta Regenold.

Maturishow acontece de 3 a 5 de maio em Foz do Iguaçu no Hotel Recanto das Catataras. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3044-7474. Mais informações podem ser obtidas pelo site.

