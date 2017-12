Matthew McConaughey quase fez o papel de Jack em 'Titanic', diz Kate Winslet

Com o aniversário de 20 anos do lançamento do filme "Titanic" se aproximando, a atriz Kate Winslet, que interpretou Rose na superprodução, fez uma revelação durante participação no "The Late Show with Stephen Colbert" desta segunda-feira, 4: o papel de Jack, que deu grande impulso à carreira de Leonardo DiCaprio, quase foi para Matthew McConaughey.

"O estúdio queria Matthew, mas James (Cameron, o diretor do filme) bateu o pé para Leo ser contratado para o papel", disse Kate. "O meu teste foi com o Matthew, isso não é estranho? Nunca disse isso em público antes. Fiz o teste com o Matthew e foi fantástico, mas o filme provavelmente não seria a mesma coisa", completou Kate, que é muito amiga de DiCaprio .

A atriz também revelou que ficou com hipotermia na cena final do filme em que Jack morre. "A água estava extremamente fria, eram tanques enormes e provavelmente não tinha como esquentar aquilo tudo a tempo de gravar as cenas", disse a atriz, rindo.