Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonizam novo suspense 'Calmaria'

O marinheiro taciturno Baker Dill vive obcecado pelo desafio de capturar um peixe enorme - grande demais para seu barco e considerado imaginário pela maioria dos moradores da ilha Plymouth, local "perdido" pela região do Caribe.

Interpretado por Matthew McConaughey, o foco do personagem muda drasticamente com a chegada da ex-mulher, Karen (Anne Hathaway), com quem teve um filho na adolescência.

O que até então parecia apenas mais uma aventura solitária em um cenário tropical se transforma em um verdadeiro suspense enigmático e repleto de lacunas - como o próprio passado do protagonista. E são esses segredos e entrelinhas que conduzem o novo Calmaria, do diretor inglês Steven Knight.

Violentada pelo marido atual, o milionário Frank Zariakas (Jason Clarke), Karen oferece uma quantia substanciosa a Baker para se livrar do parceiro. Seu plano envolve levá-lo a uma expedição de pescaria e jogá-lo em alto mar para ser devorado pelos tubarões.

Relutante e assombrado por lembranças com seu filho, que não vê há anos, o pescador passa a questionar sua própria realidade e a maneira obscura como chegou àquela ilha.

As belas imagens do longa-metragem são mais um dos recursos usados para esconder a verdade sobre o homem. Confrontado pela indecisão, ele se vê cada vez mais atraído pela oferta da mulher indecifrável e tentado a descobrir a verdade sobre os moradores e as circunstâncias de Plymouth.

