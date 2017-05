Mato Grosso do Sul tem coreografia aprovada para participar do 35º Festival de Dança de Joinville

O 35º Festival de Dança de Joinville divulgou nesta semana o resultado dos grupos aprovados para integrarem a programação artística do evento. Mato Grosso do Sul teve uma coreografia selecionada para ser apresentada no Palcos Abertos. Os trabalhos foram avaliados e selecionados pela curadoria artística do Festival, composta pelas especialistas em dança Ana Botafogo, Mônica Mion e Thereza Rocha. O Festival de Joinville ocorre de 18 a 29 de julho, em Joinville, Santa Catarina.

Nesta edição, foram selecionadas 256 coreografias para as noites e tardes competitivas e 1.498 para os Palcos Abertos distribuídas nos diferentes gêneros: Balé Clássico de Repertório, Balé Neoclássico, Dança Contemporânea, Danças Populares, Danças Urbanas, Jazz e Sapateado.

Para a Mostra Competitiva, que ocorre no palco principal do Centreventos Cau Hansen, são 212 trabalhos de 11 estados brasileiros e um do Distrito Federal. Uma coreografia do Paraguai também está entre as aprovadas totalizando 133 grupos selecionados. Já no Meia Ponta, são 44 coreografias de 36 grupos representando oito estados brasileiros. Além dos aprovados na seletiva 2017, dançam também na Mostra Competitiva e Meia Ponta os bailarinos que se apresentaram em 2016 e ficaram em primeiro lugar.

Para os Palcos Abertos com apresentações em shoppings, praças e espaços alternativos de Joinville - sem o caráter competitivo - a curadoria artística elegeu 1.498 coreografias, de 471 grupos vindos de 17 estados, do Distrito Federal e outros três países Argentina, Paraguai e Sérvia.

A relação das coreografias aprovadas pode ser conferida no site festivaldedanca.com.br, no ícone Resultado. Os grupos aprovados têm até o dia 22 de maio para fazer a confirmação da participação no 35º Festival de Dança de Joinville.

Mais uma vez teve número recorde de inscrições em 2017 com 3.226 coreografias, 6,8% a mais do que no ano anterior. “O número de trabalhos aumentou, principalmente no Meia Ponta. Ficamos muito satisfeitos com este crescimento exponencial. O Festival vem se aprimorando a cada ano, se consolidado com um dos mais importantes eventos de dança do mundo, com trabalhos cada vez mais caprichados, claros e precisos. Certamente o público vai se emocionar com as apresentações”, comenta a curadora artística do 35º Festival de Dança de Joinville, Thereza Rocha.

RELAÇÃO DE COREOGRAFIAS APROVADAS POR ESTADO MOSTRA COMPETITIVA EVENTO GÊNERO SUBGÊNERO CATEGORIA NOME GRUPO COMPLETO COREOGRAFIA COREOGRAFO(A) CIDADE TOTAL DE COREOGRAFIAS: 0 TOTAL DE GRUPOS: 0 Meia Ponta EVENTO INSCRITO GÊNERO SUBGÊNERO CATEGORIA NOME GRUPO COMPLETO COREOGRAFIA COREOGRAFO(A) CIDADE TOTAL DE COREOGRAFIAS: 0 TOTAL DE GRUPOS: 0 Palcos Abertos EVENTO GÊNERO SUBGÊNERO CATEGORIA NOME GRUPO COMPLETO COREOGRAFIA COREOGRAFO(A) CIDADE Palcos Abertos DANÇA CONTEMPORÂNEA SOLO FEMININO SÊNIOR BALLET NOVA GERAÇÃO 001-POR TRÁS DOS MEUS OLHOS FERNANDO LIMA CAMPO GRANDE TOTAL DE COREOGRAFIAS: 1 TOTAL DE GRUPOS: 1

