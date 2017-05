Mato Grosso do Sul participará em julho da Feira Internacional de Negócios do Artesanato

Entre os dias 6 e 16 de julho, Mato Grosso do Sul participa em Olinda (PE), da Feira Internacional de Negócios do Artesanato, maior evento do setor na América Latina. A inscrição no edital de seleção dos artesãos vai até 26 de maio.

A inclusão das peças sul-mato-grossenses no evento acontece com o apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), que lançou no Diário Oficial do Estado, edital de seleção para preenchimento de oito vagas.

Destes, três vagas são destinadas para artesãos individuais e cinco para entidades representativas do setor.

As inscrições na seleção são feitas pelo site www.fundacaodecultura.ms.gov.br. Outras informações podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura, pelo telefone (67) 3316-9156.

